Realitystjernes vilde vægttab

Den 23-årige reality-stjerne, Amber Gill, der er kendt fra tv-serien 'Love Island', er netop nu stolt som en pave. Hun har nemlig på seks uger tabt seks kilo. Det er et kilo om ugen.

Amber har tidligere indrømmet, at hun tog kraftigt på under nedlukningen i England i forbindelse med corona-krisen, fordi hun spiste for meget take away-mad. Men så tog hun sig sammen, og kiloene raslede af hendes krop.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror og The Sun

Amber Gill lagde for to dage siden et opslag ud på Instagram, hvor hun demonstrerede sit vægttab med et før- og efterbillede.

Her skrev hun blandt andet følgende:

'Jeg tog de her billeder som en slags dokumentation. Det er nemlig godt at kunne se, hvor langt jeg er kommet fysisk. Jeg kan næsten ikke tro det', siger Amber om sit vægttab og fortsætter:

'Da jeg startede på min fitness-træning og begyndte at spise sundt igen, var jeg ikke klar over, hvilken effekt det ville have på hele mit liv. Min hud, mit hår - alt er blevet bedre. Jeg er også sikker på, at det har været godt til at bekæmpe min psoriasis. Helt ærligt, så har jeg det meget bedre nu.'

Søndag lagde Amber Gill også et bikini-billede ud, hvor hun reklamerede for sin kommende fitness-platform Amber Flexx. Her står Amber under et palmetræ med azurblåt hav i baggrunden i forbindelse med sin rejse til Dubai.

For seks dage siden demonstrerede Amber også sit vægttab med dette opslag på Instagram:

