Rebecca Balding er død efter kræftsygdom

Rebecca Balding er død.

Den 73-årige skuespiller har i længere tid kæmpet mod æggestokkræft, der til sidst tog livet af hende. Det bekræfter hendes mand gennem 41 år, James L. Conway, over for People.

Den to år yngre instruktør er naturligvis knust over hendes død, og han husker tilbage på, hvordan det for ham var kærlighed ved første blik, da de mødtes.

- Jeg var med til casting på filmen 'The Boogens', og Rebecca var til audition. Vi snakkede, hun læste scenen op, og da hun gik, sagde jeg til medproduceren, at hende kunne jeg godt se mig blive gift med, siger han og fortsætter:

- Hun fik rollen, og vi gik ud sammen i løbet af den første uge af optagelserne. Den lørdag aften friede hun, og vi blev gift fire uger senere, mens optagelserne stadig var i gang. Ingen troede selvfølgelig på, at det ville holde, men det er 41 år siden.

Rebecca Balding nåede at medvirke i en række film og tv-serier.

I de fleste serier som 'Skadestuen', 'MacGyver', 'Blomsterbørns børn', 'Beverly Hills, 90210' og 'Melrose Place' var hun kun med i én episode, mens hun medvirkede i flere episoder i tv-serien 'Heksene fra Warren Manor'.

Her havde hun først en mindre rolle i ét afsnit, inden hun vendte tilbage til serien i en ny rolle - denne gang som Elisa Rothman. Den rolle spillede hun flere gange frem til seriens slutning, og hun nåede i alt at medvirke i 23 afsnit af hitserien.

Rebecca Balding efterlader sig sin mand, to døtre og flere børnebørn.