Redder niårig pige fra at blive kørt ned

I julefilmen 'Christmas on the Square' spiller Dolly Parton en engel, og måske er der rent faktisk en engel gemt i den 74-årige sanger.

Under optagelserne til filmen sprang hun til undsætning og reddede den niårige skuespiller Talia Hill fra at blive kørt over af en bil.

Det fortæller Talia Hill i et interview med Inside Edition.

Hun var på vej over for at hente en kop varm kakao på settet, og da hun gik over gaden, mærkede hun pludselig, at der var en der tog fat i hende og trak hende væk fra den bil, der var på vej mod hende.

- Jeg så op, og det var Dolly Parton, siger hun.

Hun fortæller, at hun var meget overrasket over situationen.

- Og så sagde hun: 'Jeg er jo en engel, ved du nok'. For hun spiller en engel i filmen. Og jeg var i chok. Hun gav mig et kram og sagde: 'Jeg reddede dit liv', fortæller Talia Hill.

'Christmas on the Square' udkom i november på streamingtjenesten Netflix.

