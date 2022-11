Rekord: Kunstsamling solgt for over en milliard

En række kunstværker, som tilhørte Microsoft-medstifteren Paul Allen, er blevet solgt på auktion for over en milliard dollars i alt.

Det oplyser auktionshuset Christie's ifølge nyhedsbureauet AFP.

En milliard dollars svarer til omkring 7,4 milliarder kroner.

Med den auktionspris sætter kunstsamlingen rekord som den mest værdifulde samling ejet af en enkelt person nogensinde, oplyser Christie's.

I samlingen findes værker af Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin og Gustav Klimt. Samlingen tæller flere end 150 værker.

Et van Gogh-maleri blev blandt andet solgt for 117 millioner dollars, skriver The New York Times.

Værkerne er samtidig et kig ind i 500 års kunsthistorie. Det ældste værk er 'Madonna of the Magnificat' af renæssancemaleren Sandro Botticelli, der blev lavet fra midten af det 15. århundrede til tidligt i det 16. århundrede.

Det nyeste værk er Wayne Thiebauds 'Café Cart' fra 2012.

Paul Allen grundlagde Microsoft sammen med barndomsvennen Bill Gates i 1975. Han forlod firmaet i 1983 på grund af dårligt helbred.

I 2018 døde han af kræft i en alder af 65 år.

Inden sin død donerede Paul Allen mange penge til velgørenhed. Pengene for kunstsamlingen bliver således også doneret til velgørenhed.

Boet efter Allen har ikke offentliggjort, hvem pengene går til. Ifølge The New York Times er det for ikke at skræmme købere, der muligvis ikke er enige med velgørenhedsorganisationernes formål, væk.

Flere kunstkendere roser over for The New York Times Paul Allens øje for kunst.

Allan Schwartzman, der er kunstrådgiver og har et professionelt forhold til boet efter Paul Allen, siger, at samlingen afspejler en person, der havde en meget personlig forbindelse til de værker, han købte.

- Jeg finder det rørende, at en person, der har haft så meget indflydelse på, hvordan verden fungerer i dag, også havde denne stærke og personlige reaktion på kunstnere og deres arbejde, siger han til avisen.

