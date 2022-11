Ren proforma: Derfor datede hun ham

Julia Fox forklarer nu, at hun tog en for holdet, da hun datede Kanye West tidligere på året

I en video på sin TikTok-profil hævder skuespilleren Julia Fox, at hun kun datede rapperen Kanye West tidligere på året for at holde ham væk fra Kim Kardashian midt i deres heftige skilsmisse.

- Jeg tænkte: Oh my god, måske kan jeg få ham væk fra Kims sag, siger skuespillerinden i videoen, efter hun var blevet anklaget for at 'date en berømt voldelig kvindehader og antisemit' af en følger.

- Jeg var sådan: 'Måske kan jeg distrahere ham og bare få ham til at kunne lide mig'. For jeg vidste, at hvis nogen kan det, så er det mig, for når jeg sætter mig noget for, så gør jeg det.

'Uncut Gems'-stjernen forklarede, at hun er en mangeårig fan af realitystjernen og søstrene Kourtney Kardashian og Khloé Kardashian.

- Da jeg havde et tøjmærke for ti år siden, købte de faktisk vores tøj og solgte det i deres Dash-butikker, så jeg har altid haft en kærlighed til Kim, forklarede 32-årige Fox i videoen.

- De tre store. Khloé, Kim, Kourtney, det er mine piger.

Modellen, der datede West fra januar til februar, hævder også, at hun til at starte med slet ikke reagerede på Grammy-vinderens indledende romantiske tilnærmelser.

- Han skrev til mig. Jeg svarede ikke rigtig. Jeg tænkte: 'Jeg vil ikke hooke op med en berømthed igen'. Det kommer der aldrig noget ud af. De er lidt kedelige. De er ikke, som man måske forestiller sig.

