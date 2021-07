Richard Branson skriver rumfartshistorie

Den britiske milliardær er tilbage igen på sikker jord efter at have været ude i rummet med sit fartøj, der skal bane vej for turismen

Rigmanden Richard Branson kunne søndag eftermiddag skrive sig ind i rumfartshistorien, da han i sin egen rumkapsel blev skudt omtrent 80 kilometer ud til kanten af jordens atmosfære.

Efterfølgende landede han sikkert på jorden efter at have været i vægtløs tilstand, rapporterer CNN.

Richard Branson lettede om bord på VSS 'Unity' fra Space Port America i New Mexico omkring klokken 16.40 og vendte tilbage cirka en time efter.

'Jeg har drømt om dette øjeblik, siden jeg var et barn, men at opleve rummet var mere magisk, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Velkommen til en ny rumalder', skriver Richard Branson på sin Twitter-profil.

Om bord på fartøjet var to piloter og fire 'missionspecialister' - heriblandt den 70-årige milliardær.

Rumkapslen var først spændt fast til et større fly, men blev efterfølgende sluppet fri i 15 kilometers højde. Herfra startede en raketmotor på fartøjet, der bragte det op i 80 kilometers højde. Gennem de 17 vinduer i 'Unity' kunne jordens kurver opleves, ligesom passagererne også oplevede vægtløshed i nogle minutter.

Efterfølgende begyndte fartøjet turen tilbage til jorden.

Det var den 22. testflyvning med fartøjet.

Rumrejser for private

Richard Bransons plan er, at rejsen skal markere startskuddet på en ny æra inden for turisme, hvor rigmanden med sin virksomhed Virgin Galactic fremover vil tilbyde rejser til rummet for private.

Den 70-årige milliardærs opgave er at evaluere oplevelsen som 'privat astronaut' med fokus på komforten og udsigten fra fartøjet, så alt er på plads, når han inden længe vil give private mulighed for at købe sig en tur.

Også Amazon-milliardæren Jeff Bezos og Tesla-bossen Elon Musk forsøger at sætte sig på markedet for rumfartsturisme, men alt tyder altså på, at Branson kommer til at overhale dem indenom.

Amazon-grundlægger Jeff Bezos, som Forbes har kåret til den rigeste mand i verden, har annonceret, at han 20. juli skal på en rumrejse med sin bror, Mark Bezos.

Tesla-stifteren Elon Musk ikke har sat dato på for sin tur mod stjernerne, men han stiler efter, at hans rumfartsvirksomhed skal sende turister til månen i 2023.

Richard Branson er kendt for sine vilde mediestunts, og her kan du blive klogere på hans vanvittige formue, hans vilde rekorder og skoletiden, der ikke gik helt som planlagt.

Se Richard Bransons tur i rummet i videoen i toppen af artiklen.