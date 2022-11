Rihanna viser røv i ny video

Utallige emojis med ild og med hjerter i øjnene.

Verdensstjernen Rihanna har smidt bukserne og poserer i en lille sort sag i en video på Instagram, og det har i den grad fået stjernens mere end 100 millioner følgere til tasterne, hvor videoen har fået over fire millioner likes og flere tusinde kommentarer.

Videoen er en reklame for verdenstjernens undertøjsmærke Savage x Fenty.

Mærket Savage x Fenty har været med til at gøre Rihanna til dollar-milliardær.

Sidste år blev Rihannas formue ifølge Forbes opgjort til at lande på den nette sum af 1,7 milliarder dollars - svarende til godt 10,6 milliarder kroner.

Det betød at Rihanna dengang kunne prale med at være den rigeste sangerinde i verden, og blandt kvinder i underholdningsindustrien er hun nu kun overgået af Oprah Winfrey.

Det er dog ikke kun økonomisk, at det går godt for forretningskvinden. Det gør det også på hjemmefronten.

Tidligere i år blev popstjernen og hendes kæreste, rapperen A$AP Rocky, forældre for første gang.

