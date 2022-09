Risikerer fængsel

En 23-årig kvinde, der i juli tilsyneladende brød ind hos popsangeren Daniel Seavey fra gruppen Why Don't We, er nu blevet tiltalt.

Det viser retsdokumenter, som TMZ har fået indsigt i.

I den opsigtsvækkende sag brød kvinden ifølge politiet ind i popsangerens hjem og sov blandt andet i hans seng.

På overvågningsvideo kan kvinden ses gå rundt foran hoveddøren med en buket blomster, inden hun kravler ind ad et vindue. Ifølge sangerens bagland rodede hun derefter i hans tøjskab og iførte sig en af sangerens hættetrøjer.

Lyttede til Adele

På yderligere videoovervågning kan man se hende gå rundt i hans tøj og kigge i skabene i køkkenet den efterfølgende morgen, imens hun lytter til Adeles sang 'Can I Get It'.

Hendes færden blev dog opdaget, og hun blev hentet af politiet, der fragtede hende væk i håndjern. Hun har fortalt til politiet, at hun fik idéen med at kravle ind ad vinduet, fordi Daniel Seavey har en tatovering, hvor en person kravler ind ad et vindue.

Kvinden blev efterfølgende indlagt på psykiatrisk, men er nu løsladt med et polititilhold, da sangeren hævder, at hun også er dukket op i hans træningscenter gentagne gange.

Hun kan nu se frem til en tur i retten.