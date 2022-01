Risikerer fængselsstraf

Den kontroversielle realitystjerne Katie Price risikerer nu at skulle afsone bag tremmer, da hun er blevet anholdt igen, efter hun i december sidste år blev idømt en betinget fængselsstraf for spirituskørsel.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Mirror og Daily Mail.

Fredag rykkede politiet ud til Katie Prices adresse i Sussex, da hun er under mistanke for at have brudt et polititilhold.

Den tidligere model har angiveligt brudt et forbud mod at kontakte sin eks-mand Kieran Haylers forlovede, Michelle Pentecost, ved at sende voldsomme sms-beskeder til hende. Hun har en søn med Kieran Hayler.

Risikerer fængsel

Hvis det viser sig, at anklagen holder stik, betyder det, at 43-årige Katie Price har brudt vilkårene for sin dom på 16 ugers betinget fængsel, og hun kan derfor ende med en ubetinget fængselstraf.

Katie Price blev i 2019 underlagt et fem år langt polititilhold mod Michelle Pentecost, efter hun havde opsøgt Pentecost ved hendes børns skole og råbt anstødelige ting efter sin eksmands nye kæreste. Her blev hun forbudt at tage kontakt til Michelle Pentecost, både direkte og indirekte.

Den kontroversielle realitystjerne har været forlovet i alt syv gange, og hun har fem børn fra forskellige forhold: 19-årige Harvey, 16-årige Junior, 14-årige Princess, 8-årige Jett og 7-årige Bunny. I april blev hun forlovet med den 11 år yngre realitystjerne Carl Woods

Katie Price er en af mange, der har tiltrukket sig opmærksomhed, efter at hun har været på forsiden af Playboy-magasinet. Hendes forside og en lang række ikoniske forsider kan du se her.