Risikerer kæmpebøde og fængsel

Sangerinden Shakira går nu til modangreb på anklagemyndigheden i Spanien, der står parat med en kæmpebøde og fængselsstraf, hvis de får deres vilje i retten.

Ifølge anklagemyndigheden har Shakira i en periode mellem 2012 og 2014 brudt Spaniens skattelovgivning ved at undlade at betale omkring svimlende 100 millioner i skat , og det kan koste hende fængsel i op mod otte år.

Verdensstjernen har afvist, at hun har gjort noget forkert, og nu har hun fremvist dokumenter, der ifølge hende selv beviser hendes uskyld.

De juridiske dokumenter blev indsendt fredag, skriver TMZ.

Her lyder det, at Shakira i den benævnte periode ikke var bosiddende i Spanien. Ifølge landets love, skal man betale skat i Spanien, hvis man tilbringer 183 dage eller mere i landet over en periode på et år.

Ifølge Shakira var dette ikke tilfældet.

Gerard Piqué og Shakira meddelte tidligere på sommeren, at de havde valgt at gå fra hinanden. De har to børn sammen og har dannet par siden 2011, efter at de mødte hinanden under VM i 2010. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Samtidig understreger hun i de juridiske dokumenter, at hun faktisk betalte 72 millioner kroner i skat i USA, hvor hun gjorde sig som dommer i 'The Voice'. I dokumenterne fremgår det, at Shakira først mener at være blevet skattepligtig i Spanien i 2015, da hun slog sig ned i landet med sin familie.

Siden hævder hun at have betalt 644 millioner kroner i skat til de spanske myndigheder.

Anklagemyndigheden mener dog at have retten på sin side og kræver udover fængselsstraf også, at Shakira hoster op med 172 millioner kroner, såfremt hun dømmes.

