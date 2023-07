Robbie Williams afslører lidelse: - En fucking katastrofe

Den britiske popkanon Robbie Williams har været mere eksponeret end de fleste. Og hvis man har fulgt med i sangerens liv, vil man vide, at hans vægt har svinget op og ned med årene.

Det sætter 'Rock DJ'-sangeren nu ord på i et opslag på Instagram, hvor han også afslører, at han lever med en psykisk lidelse.

'Jeg kunne skrive en bog om selvhad i forhold til min kropsopfattelse. Rent selvhad. Det grimme ved at at føle sig grim,' indleder han opslaget og fortsætter:

'Jeg har kropsdysmorf lidelse (psykisk tilstand, hvor en person bruger meget tid på at bekymre sig om mangler i sit udseende, red.). Og ovenikøbet kan jeg nogle gange veje 18 kilo for meget. Så I må prøve at forestille jer, hvordan jeg ser på mig selv. Eller I kan lade være. Uanset hvad så er det en fucking katastrofe.'

Det går ikke væk

Selvom Robbie Williams for tiden har høstet ros fra sine fans, efter at han har tabt sig og er blevet en slank herre, kan han dog stadig døje med sin kropsdysmorfi, beretter han.

'For tiden er jeg tynd, men som jeg nu engang er indrettet, tænker jeg bare 'Flot, Robbie, nu er du slank, men nu er du gammel, tillykke'.'

'Det er en reel kamp, og det er chokerende, hvor trist det er. Jeg har døjet med det hele mit liv, og det forsvinder ikke.'

Sangeren kan dog glæde sig over, at der stadig er bud efter ham på de store scener.

Alene i år har sangeren gæstet Danmark to gange. Først i Royal Arena, hvor han dog fik en ubarmhjertig anmeldelse af Ekstra Bladets anmelder. Og tidligere på sommeren, hvor han var hovednavn på Heartland Festival.