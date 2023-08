Robert De Niros store sorg: Nu er dødsårsagen fundet

Hollywood-ikonet Robert De Niro og hans familie har det seneste stykke tid været ramt af en ubegribelig sorg.

I starten af Juli døde Robert De Niros barnebarn, Leandro De Niro Rodriguez, i en alder af blot 19 år.

Ligesom sin datter har Robert De Niro ikke overraskende været dybt påvirket af situationen.

'Jeg er i dyb sorg over mit elskede barnebarn Leos bortgang. Vi sætter pris på kondolencerne fra alle og beder om fred til at sørge over tabet af Leo', udtalte skuespilleren efter dødsfaldet, ifølge mediet PageSix.

Indtil videre har det endnu været uvist, hvad det tragiske dødsfald skyldtes.

Nu er dødsårsagen dog blevet afsløret.

Robert De Niro's 19-årige barnebarn døde af en giftig kombination af ulovlige stoffer, fortæller New York Medical Examiner i følge mediet PageSix.

Annonce:

Ifølge obduktionsrapporten havde Leandro Di Niro en voldsom cocktail af fentanyl, ketamin, kokain mm. i sit system på tidspunktet for sin død, der efterfølgende er blevet vurderet som en ulykke.

Kvinde anholdt

I forbindelse med teenagerens overdosis er en kvinde blevet anholdt.

Ifølge PageSix havde den 20-årige Sophia Marks solgt nogle stoffer til Leandro Di Niro, som hun angiveligt samtidigt skulle have advaret ham imod.

Politiet skulle efter sigende være kommet i besiddelse af beskeder mellen Leandro Di Niro og Sophia Marks omhandlende køb af forfalskede stoffer kort før hans død.

Læs også: De Niro reagerer efter tab: 'Jeg er i dyb sorg'