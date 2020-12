Rock-legende fyldte år: Får kakerlak opkaldt efter sig

Keith Richards fyldte 77 år fredag, og det skulle markeres.

Når man nævner Keith Richards forbinder man ham uomtvisteligt med 'sex, drugs and rock n' roll'.

Ikke desto mindre har en af verdens mest legendariske rock-musikere fået intet andet end en kakerlak opkaldt efter sig på sin fødselsdag, skriver flere medier her iblandt TMZ.

Et museum i guitaristens hjemstat Connecticut, gav ham nemlig den meget besynderlige fødselsdagsgave. Det var Childrens Museum i byen West Hartford, som har navngivet den hvæsende kakerlak efter musikeren for at markere den store dag.

Det lille dyr bor på museet og har tilmed fået en mini-udgave af Keith Richards guitar med sig i sit bur. Kakerlakken er blevet sponsoreret af en lokal radiostation.

- Det siges, at de eneste, der overlever en atomkrig er kakerlakker og Keith Richards. Der er store chancer for, at den rigtige Keith vil overleve den nye, lyder det i museets pressemeddelse.

Inspirationen til at dyret skulle opkaldes efter den legendariske guitarist er fordi Keith Richards virker udødelig ligesom de små kryb.

Hvis man vil ind og se det lille dyr, koster det 8 dollars, omtrent 50 kroner, lyder meldingen.