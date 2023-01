Rockguitarist Jeff Beck er død

Verden er blevet en guitarvirtuos fattigere. Jeff Beck er død i en alder af 78 år.

Det fremgår af Becks profil på Twitter.

- Efter pludselig at have fået bakteriel meningitis døde han fredfyldt i går (tirsdag, red.).

- Hans familie beder om fred, mens de bearbejder dette enorme tab, står der i et opslag.

Beck blev første gang kendt som en del af det engelske rockband The Yardbirds. Her erstattede han i 1965 Eric Clapton, der havde forladt bandet.

Senere stod Beck i spidsen for sit eget band, The Jeff Beck Group. Ud fra det band udsprang et andet band, Beck, Bogert & Appice.

Beck er tidligere af musikmagasinet Rolling Stone blevet beskrevet som en af tidens mest indflydelsesrige guitarister.

Han er blandt andet kendt for at have udbredt flere spilletekniker og betragtes som en af dem, der skabte genren bluesrock.

I 2015 blev Beck af Rolling Stone kåret som den femtebedste guitarist nogensinde. Hele to gange blev han indlemmet i Rock and Roll Hall of Fame - både som medlem af The Yardbirds og som soloartist.

Flere rockveteraner hylder på Twitter Beck, efter at nyheden om hans dødsfald er kommet ud.

- Jeff var sådan en rar person og en fremragende, ikonisk, genial guitarspiller, skriver Black Sabbath-guitaristen Tony Iommi.

Gene Simmons, frontmand i Kiss, stemmer i.

- Ingen spillede guitar som Jeff. Få fat i de første to Jeff Beck Group-plader og vær vidne til storhed, skriver Simmons.