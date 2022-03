Rocklegende død - blev kun 50 år

Rockverdenen har sagt farvel til en legende.

Trommeslageren i det ikoniske, amerikanske rockband Foo Fighters, Taylor Hawkins, er fundet død. Han blev kun 50 år.

Det oplyser bandet selv på Instagram.

- Foo Fighters-familien er knust over det tragiske og alt for tidlige tab af vores elskede Taylor Hawkins, skriver de tidligt lørdag morgen dansk tid.

- Vores hjerter er med hans hustru, børn og familie, og vi beder alle om, at deres privatliv bliver behandlet med yderste respekt i denne uforståeligt svære tid, står der videre.

Fundet på hotelværelse

Der er endnu ikke offentliggjort nogen årsag til det tragiske dødsfald.

Det var planen, at bandet skulle spille koncert i Bogotá, den colombianske hovedstad, fredag aften.

Samme aften blev han ifølge internationale medier fundet død på sit hotelværelse.

Bandet er disse dage på turné i Sydamerika, som et led i en større verdensturné.

Med i 25 år

Taylor Hawkins har siddet ved trommerne i det verdensberømt band i 25 år, efter han overtog for William Goldsmith tre år inde i bandets levetid i 1997.

Ifølge Sky News ringede han selv til forsanger Dave Grohl, der inden bandets fødsel spillede trommer i et andet legendarisk rockband, Nirvana, da William Goldsmith forlod bandet.

Senere, i sin autobiografi fra 2021, kaldte Dave Grohl ham for sin 'bedste ven og partner in crime', skriver magasinet Rolling Stone.

Inden da havde Taylor Hawkins netop turneret med rockikon og Grammy-sluger Alanis Morisette.

Hans sidste sang

Taylor Hawkins sidste koncert blev på Lollapalooza-festivalen i Argentina 20. marts, skriver Rolling Stone.

Her sang Taylor Hawkins blandt andet i front på en coveroptræden af Queen's nummer 'Somebody to Love', lyder det ifølge mediet.

Hawkins sidste nummer nogensinde ved trommerne blev Foo Fighters' 'Everlong' på festivalen i Argentina.

En bruger på YouTube har delt en optagelse fra netop det nummer på festivalen, hvor Taylor Hawkins er i fuld vigør og ikke udstråler andet end livskraft.

Til sidst, inden de forlader scenen, bukker han sammen med bandet og med Dave Grohl under den ene arm for det jublende publikum.