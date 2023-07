Rocklegende i sorg: Sover med konens aske

Savnet til sin afdøde kone er så stort for John Lydon, at han har truffet et noget atypisk valg

I april mistede Sex Pistols-frontmanden John Lydon sin kone, Nora Forster, efter et langt alzheimer-forløb, men sangeren har stadig svært ved at slippe hende.

I et nyt interview med The Sunday Times åbner musikeren således op om perioden efter Nora Forsters død.

- Det har været sværere, end jeg regnede med. Jeg troede, jeg ville være i stand til at håndtere den her del, men det er om muligt værre, siger han og fortsætter:

- Jeg kan eksempelvis godt lide at sove med Noras aske i kommoden ved siden af sengen, fordi der ikke rigtig er udsigt til at møde hende igen i dette liv.

I interviewet gør John Lydon det dog klart, at han ikke er meget for selvmedlidenhed:

- Mor og far ville ikke tolerere den slags, siger han og påpeger, at der er mange, der går igennem langt værre ting end ham.

John Lydon og hans nu afdøde kone Nora Forster i 2017. Foto: Brent N. Clarke/Ritzau Scanpix

Stillede op i Grand Prix med hyldest til konen

Rock-ikonet John Lydon, der også er kendt under kunstnernavnet Johnny Rotten, var forsanger i det britiske band Sex Pistols, der står bag hits som 'God Save The Queen', 'Anarchy in The UK' og 'Pretty Vacant'.

For nylig stillede han med sit band Public Image Ltd. op i Irlands nationale Melodi Grand Prix med nummeret 'Hawaii'. Den rørende sang var en kærlighedshyldest til Nora, men den gik ikke videre til Eurovision.

67-årige Lydon og den 13 år ældre Forster, der var datter af den tyske medie-rigmand Franz Karl Maier, mødte hinanden i 1975. I januar fortalte musikeren, at de to havde været sammen som et par i 45 år.

Nora Forster blev diagnosticeret med alzheimers i 2018.