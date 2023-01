Rockstjerne anholdt for våbenbesiddelse

Matt Schultz fra 'Cage The Elephant' er blevet anholdt for besiddelse af ladte våben

Forsangeren i det storhittende band 'Cage The Elephant', Matt Schultz, blev torsdag anholdt på et hotel i New York City for at være i besiddelse af våben, det skriver Fox News, som har fået det bekræftet af det lokale politi.

Ifølge mediet er den 39-årige forsanger sigtet to gange for besiddelse af et ladt skydevåben, og så er der også to sigtelser for ulovlig våbenbesiddelse.

Politiet har bekræftet overfor mediet, at de efter at have fået en ransagningskendelse har været på Matt Schultz' hotelværelse, og at de der fandt to ladte våben.

Derfor er sangeren nu også anholdt.

Sangeren til musikfestivallen Coachella i 2014. Foto: Chris Pizzello // Ritzau Scanpix.

Bandet 'Cage The Elephant' har to gange vundet en 'Grammy' for 'bedste rock-album'.

Første gang i 2017 for deres album 'Tell Me I'm Pretty' og igen i 2020 for albummet 'Social Cues'.

Bandet skulle have spillet på Roskilde Festival i 2020, som blev aflyst på grund af corona.