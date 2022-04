Rockstjerne raser: 'Fuck af'

Den tidligere forsanger i bandet The Sex Pistols, John Lydon, ser sort efter han udelukkes fra kommende dramaserie om det vilde punkbands begyndelse

- At lukke mig ude er et vanvittigt dumt træk. Det er så åndssvagt. De kan alle fucke af.

Sådan lyder det blandt andet fra den forhenværende 'Sex Pistol' forsanger, John Lydon, som er stærkt utilfreds med, at han ikke er blevet inddraget i den planlagte seks episoder lange tv-serie om bandet.

Den kommende tv-serie er baseret på den vilde bandgruppe, som satte et kæmpe aftryk på den engelske punk-kultur i 1970'erne.

Men folkene bag tv-serien har valgt ikke at inddrage John Lydon i processen på trods af, at de to tidligere bandmedlemmer guitaristen Steve Jones og trommeslageren Paul Cook har været med til planlægge serien, skriver Metro.

Bandet 'Sex Pistols' opstod tilbage i London i 1975, men bandet holdt kun i to et halvt år før det gik i opløsning. Foto: CINETEXT BILDARCHIV.

Ville ikke have en karriere uden mig

Beslutningen om at inddrage de andre bandmedlemmer har derfor gjort John Lydon endnu mere vred, som efter eget udsagn ikke mener, at de kan fortælle den rigtige historie om det legendariske band uden ham.

- Jeg støttede dem i flere år på trods af, at de var ingenting, siger John Lydon om Steve Jones og Paul Cook og fortsætter:

- Ingen af de fjolser ville have haft en karriere, hvis det ikke var for mig. De gjorde intet før 'Sex Pistol' og de gjorde intet efter.

John Lydon påstår selv, at de har skrevet og planlagt tv-serien igennem de sidste tre år uden, at han har fået nogen informationer eller set manuskripter.

- De har holdt det hemmeligt for mig, og det synes jeg er uacceptabelt. Det kunne jeg aldrig gøre mod et andet menneske, siger John Lydon.

Sid Vicious (tv.) og John Lydon (th.) Foto: AP.

Har været været i retten

I forbindelse med tv-serien var John Lydon også i retten i august sidste år, hvor han blev sagsøgt af Steve Jones og Paul Cook, fordi han nægtede at give tilladelse til, at deres fælles musik måtte bruges i den kommende tv-serie.

Her var rettens afgørelse til fordel for Steve og Paul, som fik medhold til at bruge musikken.

- Jeg er forsanger og sangskriver. Jeg er frontmand. Jeg lavede det hele, sagde John Lydon i forbindelse med den tabte retssag.

En retssag, som han i øvrigt påstår har været med til at ruinere ham.

Vil selv se serien

Selvom John Lydon er stærkt utilfreds med, at tv-serien bliver en realitet, har han alligevel tænkt sig at se den.

- Jeg har ikke rigtig lyst til at se den, men jeg bliver nødt til det, for jeg skal faktatjekke. Jeg har ikke set et eneste sekund af serien, jeg er blevet fuldstændig udstødt, siger John Lydon.

Han skal derfor se, om tv-serien alligevel formår at portrættere bandets historie korrekt.

Tv-serien med navnet 'Pistol' forventes at have premiere på Disney 31. maj.