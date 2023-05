'Rocky-stjerne' ramt af kræft på ottende år

Lægerne gav den svenske machoskuespiller Dolph Lundgren beskeden, at han havde to-tre år tilbage at leve i 2020, da den kræftdiagnose, han havde bekæmpet siden 2015, blussede op til at være uhelbredelig

Dolph Lundgren har gået med noget af en hemmelighed de sidste otte år, alt imens han har holdt sin skuespillerkarriere på noget nær højeste blus.

For i 2015 fandt lægerne en uindbudt gæst i nyren på den svenske machodarling.

- De fandt og fjernede én kræfttumor tilbage i 2015 i min nyre.

- Og i fem år var det under kontrol, men på et tidspunkt i 2020 oplevede jeg halsbrand og refluks.

- Så fik jeg foretaget en MR-skanning, hvor lægerne fandt flere tumorer i området, fortæller den 65-årige skuespiller i et tv-interview med Graham Bensinger.



'Rocky'-skuespilleren røg derfor under kniven, og da Lundgren vågnede, havde lægerne fundet og fjernet hele seks tumorer.

En værre tur i kræft-karrusellen for muskelbundtet, der aldrig har set ud til at ende.

Uhelbredelig kræft

For i samme år - lige inden Lundgren skulle til at skyde en ny film - blev han ringet op og fik at vide, at lægerne minsandten havde fundet endnu en tumor.

Uheldigvis kunne den ikke bare lige fjernes. Denne tumor havde nået at vokse sig på størrelse med en lille citron, så da Lundgren endelig skulle opereres, turde lægerne ikke fjerne den.

- Der ramte det mig, at det her nok er seriøst, udtaler Dolph Lundgren i interviewet med Graham Bensinger.

Meldingen fra lægerne var klar: Lundgren havde kun to-tre år tilbage at leve i.

Skuespilleren valgte dog at opsøge en anden kræftspecialist med en behandlingsmetode, som har vist sig at være forebyggende mod kræften og har fået hans tumorer til at skrumpe.

