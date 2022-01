Rørende gestus: Betaler for brandofres begravelse

Midt i sorgen over tabet af nære og kære får de pårørende til ofrene for den tragiske brand i New York-bydelen Bronx tidligere på måneden nu hjælp fra en af bydelens store stjerner, Cardi B.

Den 29-årige rapper vil nemlig betale for begravelsen af de 19 personer - herunder flere børn, der mistede livet i den fatale brand i etageejendommen.

Det fortæller hun til CNN.

Hun beretter, at hun er utrolig stolt af at være fra Bronx, hvor hun fortsat har venner og familie, og at hun derfor vidste straks, da hun hørte om branden, at hun måtte gøre noget for at hjælpe.

Et elektrisk varmeapparat var årsag til den fatale brand. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

- Jeg kan ikke forestille mig den smerte og angst, som ofrenes pårørende oplever, men jeg håber, at jeg kan hjælpe ved at fratage dem den økonomiske byrde, der er forbundet med at skulle begrave en elsket, siger hun og sender samtidig bønner for og kondolencer til de efterladte.

Ifølge New Yorks brandchef, Dan Nigro, var årsagen til dødsbranden et defekt elektrisk varmeapparat.