Rørende hilsen til hjertesyg dreng

Hollywoodstjernen Ryan Reynolds har hørt en bekymret britisk fars bøn.

Ivan Hollingsworth lagde tirsdag en besked ud på Twitter, hvor han efterlyste en superhelt, der kunne sende en hilsen til hans 13-årige søn, der netop havde gennemgået en åben hjerteoperation.

Beskeden var stilet til heltene, som 13-årige Seb Hollingsworth kender fra Marvels superhelteunivers, og efterlysningen bar frugt.

'Deadpool'-helten Ryan Reynolds overraskede den nyopererede teeneager med en særlig superheltehilsen.

'Du kan kalde mig 'Deadpool', kald mig Green Lantern, kald mig, hvad du vil, begynder Reynolds sin video til Seb Hollingsworth.

'Jeg har hørt, hvad du har været igennem, ven. Og det lyder, som om du har tonsvis af fantastiske mennesker omkring dig, der elsker dig højt', fortsætter han i videohilsenen.

Annonce:

Ivan Hollingsworth har lagt en optagelse ud på Twitter, hvor hans søn får den moralske opbakning fra den 45-årige verdensstjerne, der gerne vil mødes med den hjertesyge dreng.

'Jeg vil bare sende dig en god bedring-hilsen, og jeg sender dig al min kærlighed. Jeg håber, at vi kan mødes en dag, ven. Hold ud, du gør det fantastisk. Jeg er meget stolt af dig, okay, Seb, siger Ryan Reynolds videre.

Ifølge Sky News er familien Hollingsworth i kontakt med Ryan Reynolds, der har inviteret dem til fodbold i klubben Wrexham, som Reynolds ejer.

Født med hjertefejl

Seb Hollingsworth er født med en hjertefejl og var allerede som fireårig igennem sin første operation.

Beskeden fra Ryan Reynolds vil hjælpe ham med at komme hurtigere over den seneste omfattende operation, mener Ivan Hollingsworth.

Den 45-årige superhelt er ikke den eneste, der også opfører sig som en superhelt, når kameraerne slukker.

Annonce:

For et halvt år siden havde 'Spider-Man'-skuespilleren Tom Holland besøg på settet af seksårige Bridger Walker, der blev bidt så slemt i ansigtet af en hund, at han måtte sys med 90 sting.

Sådan så Bridger Walker ud efter mødet med hunden. Foto: Jam Press

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Louise gik stik imod resten af hotellet i ugens Paradise. Hun er på besøg i 'Der er brev' med sin nye partner, Sejr. Lyt med herunder eller i din podcast-app