Rørende hyldest til afdød kone

Damian Lewis, der er kendt fra tv-serier som 'Homeland' og 'Billions', mistede fredag sin kone, skuespillerinden Helen McCrory, efter et forløb med kræft.

Han har skrevet en nekrolog til The Sunday Times, hvor han har givet en rørende hyldest til skuespillerinden, der er kendt både fra 'Harry Potter' og 'Peaky Blinders'.

Han indleder nekrologen med at skrive, at mange i dagene efter skuespillerindes død har hyldet hende for hendes arbejde, men han vil gerne hylde hende for den person, hun var.

'Jeg har aldrig kendt nogen, der var i stand til at nyde livet så meget. Hendes evne til at være i nutiden og nyde øjeblikket var inspirerende. Hun troede på at kigge udad, ikke indad. Det er derfor, hun var i stand til at lyse så klart på andre,' skriver han om konen.

Sjov, gavmild og modig

Han fortæller også om Helen McCrorys sygdomsforløb, og hvordan hun inspirerede både ham og deres to børn.

'Selv i dagene inden hendes død, blev hun ved med at takke vores fantastiske omsorgspersoner selv i hendes uklare tilstand,' skriver han om hustruen og hendes sidste dage, inden han fortsætter:

'Hun har været fuldstændig heroisk i sit sygdomsforløb. Sjov - selvfølgelig, gavmild, modig og brokkede sig aldrig. Hun mindede os konstant om, hvor heldige vi havde været, og hvor velsignede vi var. Hendes gavmildhed har opmuntret os til at leve. Leve fuldt ud, tage imod mulighederne og tage på eventyr.'

Det var også Damian Lewis, der i fredags annoncerede Helen McCrorys død. Det gjorde han på Twitter, hvor han skrev:

'Det er med stor sorg, at jeg fortæller, at den smukke og mægtige kvinde Helen McCrory er død efter en heroisk kamp med kræft.'