Rørende hyldest til sin afdøde far

Bindi Irwin har fået en tatovering til ære for sin far, Steve Irwin, og sin datter

Bindi Irwin var kun otte år gammel, da hendes far, den berømte krokodillejæger Steve Irwin, blev dræbt af et giftigt stik fra en pilrokke i 2006.

Nu har hun fået sig et evigt minde til ære for sin far og knap et år gamle datter, Grace Warrior.

På sin arm har den 23-årige australier fået tatoveret ordene 'Min yndefulde kriger' i sin fars håndskrift.

På Instagram fortæller Bindi Irwin, at de ord var de første, hun sagde til sin datter, dengang hun kom til verdenen.

'De første ord, jeg sagde til min datter, da jeg for første gang holdt hende i mine arme, var 'Min yndefulde kriger'. Det er sådan, hendes navn blev til. Det er min fars håndskrift, så jeg kan have ham med mig altid', skriver hun blandt andet i sit opslag.

Ved siden af teksten er en krokodille, der repræsenterer familiens arbejde med vilde dyr, forklarer hun. Og på sin finger har Bindi Irwin fået en tatovering af sin vielsesring.

'En bekræftigelse hver dag af de tre mest vigtige ting i mit liv. Familie, formål og ubetinget kærlighed', skriver hun.

Bindi Irwin har datteren Grace Warrior Irwin Powell sammen med sin mand, Chandler Powell.