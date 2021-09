Roger Michell er død i en alder af 65 år.

Det bekræfter hans manager ifølge flere engelske medier - heriblandt BBC og the Guardian.

- Det er med stor sorg, at familien til Roger Michell, instruktør, forfatter og far til Harry, Rosie, Maggie og Sparrow, offentliggør, at han døde 22. september i en alder af 65 år, lyder det.

Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.

Instruerede legendarisk film

Roger Michell er bedst kendt som instruktøren fra filmen 'Notting Hill' fra 1999. Den romantiske komedie med Julia Roberts og Hugh Grant i hovedrollerne var en kæmpe seersucces og blev blandt andet nomineret til tre Golden Globe-priser.

Den nu afdøde instruktør instruerede derudover også film som 'Changing Lanes' og 'Blackbird' - sidstnævnte var den amerikanske version af den danske 'Stille hjerte', som Bille August instruerede i 2014.

Roger Michell efterlader sig fire børn med to forskellige kvinder. De første to fik han med skuespiller Kate Buffery, som han var gift med frem til 2002. Samme år blev han gift med skuespilleren Anna Maxwell Martin, som han også fik to børn med, inden parret gik fra hinanden i 2020.