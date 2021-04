Ronda Rousey er gravid

Wrestler, skuespiller og tidligere MMA-kæmper Ronda Rousey og hendes mand, MMA-kæmper Travis Browne. venter deres første barn.

Parret lagde onsdag en video på YouTube, hvor de annoncerede den glædelig nyhed.

- Jeg kan ikke skjule det længere, så det er på tide at vise det, griner Ronda Rousey i videoen, imens hun viser maven frem.

34-årige Ronda Rousey fortæller også, at hun er fire måneder henne i graviditeten, og at terminsdatoen for fødslen er sat til 22. september.

- Vi er virkelige spændte på, at I alle skal møde babyen, ligesom vi selv er, siger Ronda Rousey.

Ronda Rousey blev for alvor verdenskendt, da hun dominerede alt og alle i kvindernes MMA. Senere endte det dog med nederlag, og hun valgte at skifte spor for at fokusere på skuespillet og wrestling.

Hun forlod dog wrestling-verdenen i 2019 netop på baggrund af, at hun ville stifte en familie.

Ronda Rousey og manden Travis Browne blev gift i 2017 på Hawaii.