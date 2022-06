Roskilde-hovednavn afslører: Er blevet far OG skal giftes

Rapperen Post Malone, som spiller på Roskilde Festival til sommer, er blevet far. I samme ombæring afslører han, at han skal giftes

Der sker store ting i rapperen Post Malones liv.

Manden bag 'Rockstar'-hittet er nemlig blevet far, og så fortæller han i øvrigt samtidig, at han skal giftes.

Begge nyheder afslørede han i radioværten Howard Sterns program, skriver TMZ.

Post Malone har aldrig afsløret offentligt, hvem han danner par med, men de to har altså nu fået en lille datter sammen, vil han gerne afsløre overfor værten.

Samtidig fortæller han, at 'kæresten' nu skal omtales som 'forlovede', så der er også en bryllup på vej.

Det er kun lidt over en måned siden, at Post Malone overhovedet fortalte, at der var et barn på vej. Dengang fortalte han, at han 'aldrig havde været så glad'.

Mon ikke den rekord allerede er slået med de to nye lykkelige begivenheder.

Post Malone spiller denne sommer på Roskilde Festival, og han er da også album-aktuel med udgivelsen 'Twelve Carat Toothache'. Den fik tre stjerner med på vejen fra Thomas Treo, da han tidligere på måneden anmeldte den.