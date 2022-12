Royal sviner og shitstorm: Nu melder politiet ud

Der kommer ingen straffesag mod Jeremy Clarkson, der er blevet lagt for had efter en klumme om Meghan Markle

'Jeg hader hende (...) Om natten er jeg ude af stand til at sove, mens jeg ligger der, skærer tænder og drømmer om dagen, hvor hun skal gå parade nøgen gennem gaderne i hver eneste by i Storbritannien, mens folkemængderne råber 'skam dig' og kaster klumper af ekskrementer efter hende.'

Sådan lød det blandt andet fra tv-vært Jeremy Clarkson, da han for nylig udgav en nu slettet klumme om Meghan Markle og prins Harry.

Lynhurtigt blev 62-årige Clarkson kastet ud i en sand shitstorm, der fik hans datter til at tage afstand fra ham, ligesom mere end 6000 briter klagede til det britiske svar på Pressenævnet, Ipso, inden Jeremy Clarkson selv undskyldte og bad om at få klummen fjernet igen.

Kritikken regner stadig ned over ham, men for nu skal han ikke frygte, at hans ytringer ender med et straffesag. Sådan lyder melding fra politidirektør sir Mark Rowley. Det skriver flere medier - heriblandt Daily Mail og Metro.

- Politiet skal kun involveres, hvis udtalelser er truende eller opfordrer til vold. Politiet skal ikke være herre over folks etik og moral, lød det fra Rowley, der derefter blev spurgt, om Clarkson havde begået en hadforbrydelse med sin klumme:

- Der må være en grænse. Politiet skal ikke involveres i noget, der handler om 'er det etisk og moralsk korrekt? Er det ordentligt? Er det stødende?'. Generelt bliver det juridiske grænse første overskredet, hvis ting bliver sagt med det formål at skabe vold, siger han.

Mark Rowley mener ikke, at det er sket i denne sag, men han tilføjer, at politiet 'holder nøje øje med det'.

Jeremy Clarkson skal for nuværende ikke frygte fyring eller politisag. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Beholder tv-job

Jeremy Clarkson er vært på den britiske udgave af 'Hvem vil være millionær?', og den rolle har han fortsat, som det ser ud lige nu.

Sådan lød meldingen fra ITV-bossen Kevin Lygo, da han tirsdag talte ved et Broadcasting Press Guild-event i London. Det skriver Metro.

Her sagde han, at tv-stationen ikke har kontrol over, hvad Clarkson skriver i sin avisklumme.

- Men jeg ved ikke, hvad han tænkte på. Det var forfærdeligt, sagde tv-bossen, der blev spurgt direkte, om de ville holde fast i ham som vært.

- Ja, det gør vi for nuværende.