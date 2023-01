Rufus Giffords mand opereret: De sværeste 48 timer

'Selvom lægerne siger, at dit hjerte ikke er perfekt, er det for mig, og det vil det altid være.'

Således skriver USA's tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, på Twitter, efter at hans mand, Stephen DeVincent torsdag gennemgik en kompliceret bypassoperation, der tog ikke mindre end otte timer.

'Måske de sværeste 48 timer i Stephens liv. Og i mit liv også' indleder Gifford sit tweet, der fortsætter:

'Det viser sig, at den del af ham, som jeg altid har troet var perfekt, ikke helt var det.'

'En gang i løbet af næste uge, når du er stærk nok, kan Argos, Svend og jeg ikke vente med at få dig hjem' skriver Gifford yderligere og påpeger i samme omgang, at det værste nu er overstået.

Rufus Gifford var under præsident Barack Obama USA's ambassadør i Danmark. Og det var da også i Danmark at Rufus Gifford og Stephen DeVincent sagde 'ja' til hinanden. Det skete i 2015 på Københavns rådhus. Parret har ingen børn, men derimod to hunde, Argos og Svend.

Parret har aldrig lagt skjul på, at de holder meget af Danmark. Så sent som i december sidste år fortalte den tidligere ambassadør til Ekstra Bladet, at han stadig holder de danske juletraditioner i hævd.

'Julen i Danmark var nogle af de mest magiske øjeblikke i vores liv. Selvom vi ikke danser rundt om juletræet, drikker vi stadig masser af gløgg, spiser masser af æbleskiver og skåler altid for Danmark og alt det, I har givet os gennem årene,' skriver han om julefejringen med ægtemanden i en besked til Ekstra Bladet, hvor han ligeledes afslørede, at parret vender tilbage til Danmark i 2023.

