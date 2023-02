Rusland vil have Roger Waters

I et opslag på Telegram efterspørger Rusland, at Roger Waters bliver taler på FN’s sikkerhedsmøde

Roger Waters skal med til FN’s sikkerhedsmøde – i hvert fald hvis det står til Rusland.

Det skriver flere medier og nyhedsbureauet Reuters.

I et opslag på Telegram efterspørger Dmitry Polyanskiy, der er Ruslands førstestedfortræder for landets FN-ambassadør Vassily Nebenzia, at den 79-årige rockstjerne, kendt fra Pink Floyd, kommer på talerlisten ved dagens sikkerhedsmøde, når der skal diskuteres våbenleverancer til Ukraine.

’Rusland har anmodet om at få den britiske fredsaktivist og berømte rockmusiker Roger Waters som taler ved FN's Sikkerhedsråds møde, som handler om udsigterne til en fredelig løsning af den ukrainske krise i forbindelse med det voksende udbud af vestlige våben til dette land,' skriver russiske Dmitry Polyanskiy på Telegram.

Det kommer dog formentlig ikke til at ske. Reuters har citeret et medlem fra FN's Sikkerhedsråd, der på betingelse af anonymitet har givet følgende citat til nyhedsbureauetet.

- Russisk diplomati plejede at være seriøst. Hvad bliver det næste? Mr. Bean? lyder det.

Roger Waters er tidligere blevet kritiseret for at sympatisere med Rusland, efter at han i et interview med CNN i august 2022 ytrede kritik over for Ukraine og Nato, hvor han beskyldte dem for at provokere Rusland:

- Denne her krig handler dybest set om de handlinger og reaktioner, der medførte, at Nato rykkede sig helt op til den russiske grænse, hvilket de lovede, at de ikke ville gøre, da (Mikhail) Gorbatjov forhandlede USSR's tilbagetrækning fra hele Østeuropa, sagde han.

Mens det er tvivlsomt, om Roger Waters får mulighed for at tale Ruslands sag, så er det sikkert, at han inden alt for længe kommer til Danmark. 17. og 18. april giver han koncerter i Royal Arena på Amager.

Koncerterne er en del af turnéen This Is Not a Drill, som Roger Waters kalder 'sin første afskedsturné nogensinde.'

