Russell Crowe om 'Gladiator 2': - Jeg er død!

- De burde fandme betale mig for mængden af spørgsmål, jeg bliver stillet om en film, jeg ikke engang er med i.

Sådan lyder det fra Russell Crowe, der betog verdenen, da han i rollen som Maximus gjorde sig som gladiator i filmen af samme navn fra 2000.

Ifølge Variety fik han sagt til flere journalister på Karlovy Vary Film Festival, at han ikke længere er en del af den verden, hvorfor han er uforstående overfor antallet af spørgsmål, der stadig ryger i hans retning.

- Det har intet med mig at gøre. I den verden er jeg død. Seks fod under jorden, siger 'Gladiator'-stjernen.

- Jeg ved ikke noget om rollebesætningen. Jeg ved ikke noget om plottet. Jeg er død!

Jalousi hos stjernen

På trods af, at stjernen gevaldigt understreger, at han ikke længere er en del af det univers, så er det ikke helt uden misundelse, at han nu kan følge med i, at det nye cast laver efterfølgeren.

- Jeg indrømmer en snert af jalousi, for det minder mig om, da jeg var yngre, og hvad det betød for mit liv, siger 'Gladiator'-skuespilleren.

Skuespilleren har også tidligere udtalt, at det var med til at ændre hans liv.

- Det var virkelig noget, der ændrede mit liv. Det ændrede den måde, folk betragtede mig på, og hvad jeg lever af i dag.

Oscar-nomineret skuespiller på rollelisten

Hvis du glæder dig til den kommende efterfølger, skal du væbne dig med tålmodighed lidt endnu. Der er nemlig længe til.

Premieredatoen bliver 22. november 2024 - weekenden før thanksgiving næste år.

Det skrev Deadline sidste år. Ifølge mediet kommer historien til at udspille sig flere år efter afslutningen af den første film.

Paul Mescal, der i år var nomineret til en Oscar for bedste mandlige hovedrolle for filmen 'Aftersun', er et af de navne, der er i spil til at være på rollelisten til filmen.