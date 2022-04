Russiske influencere raser: Til angreb på Chanel

- Hvis Chanel House ikke respekterer sine kunder, hvorfor skal vi så respektere Chanel House?

Sådan lyder starten på en Instagramvideo fra den russiske model Victoria Bonya, som efter hendes udtalelse kan ses klippe sin dyre Chanel-taske i stykker med en saks.

Reaktionen kommer efter, at det franske luksustøjmærke Chanel har valgt at lukke sine butikker i Rusland.

Samtidig har modehuset også besluttet at lukke salget af produkter til russere uden for landet, og derfor er det nu umuligt for russere at få fat i de dyre luksusvare.

Russophobia

Det har medført en stor utilfredshed blandt flere russiske influencere, som også har valgt at hoppe med på den nye trend om at skære deres Chanel-tasker i stykker.

Den russiske model Victoria Bonya, som har over 9,3 millioner følgere, er dermed ikke den eneste, som kan ses på Instagram klippe i vanvittigt dyre tasker.

I de forskellige taskeødelæggende videoer, der florerer på sociale medier, anklager influencere mærket for at være 'Russophobia', der henviser til et had mod Rusland.

Også den russiske tv-vært og skuespiller Marina Ermoshkina har udført den 'aktivistiske' akt på Instagram og skriver til sin video.

- Ikke en eneste taske, ikke en eneste ting er min kærlighed til mit fædreland værd. Jeg er imod russofobi, jeg er imod et mærke, der støtter russofobi.