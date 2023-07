Rygter i årevis: Nu smider hun brystbombe

Kylie Jenner indrømmer nu for første gang, at hun har fået lavet sine bryster. I dag er hun dog ikke glad for resultatet

I årevis har rygterne svirret, og flere gange har Kylie Jenner afvist påstandene.

Men nu kryber hun for første gang til korset og smider lidt af en brystbombe:

Den 25-årige kendis har fået lavet en brystforstørrende operation, da hun var 19 år gammel.

Operationen er dog ikke noget, hun i dag er hverken glad eller stolt over.

Det fortæller hun i finalen af 'The Kardashians', hvor hun taler med en veninde om de skønhedsoperationer, hun har fået foretaget.

- Du ved, jeg fik lavet mine bryster før Stormi (Kylies datter, red..) (...). Jeg troede ikke, at jeg skulle have et barn, når jeg var 20. De (brysterne, red.) helede stadig, siger hun.

Kylie Jenner lægger dog ikke skjul på, at hun i dag fortryder, at hun valgte at få lavet brysterne.

Annonce:

- Jeg havde smukke bryster, naturlige bryster, bare smukke, den perfekte størrelse, alt var perfekt, og jeg ville bare ønske, at jeg aldrig havde fået dem lavet til at begynde med, siger hun.

Kylie Jenner fortæller nu åbent om, at hun ikke ønsker, at hendes datter, Stormi, går i hendes fodspor i forhold til skønhedsoperationer. Foto: Rich Fury/Ritzau Scanpix

Advarer andre

Samtidig advarer hun andre, der kunne have lyst til at kaste sig ud i en skønhedsoperation i en ung alder, som hun selv gjorde.

- Jeg ville anbefale alle, som tænker over at få lavet noget, at de venter, til efter at de har fået børn.

Det er især hendes datter, Stormi, som hun fik tilbage i 2019 med rapperen Travis Scott, der satte Kardashian-søsterens tanker i gang om sine kosmetiske indgreb.

- Ja, jeg har en datter også, og jeg ville være knust, hvis hun ville ændre sin krop, når hun er 19, siger hun og fortsætter:

- Jeg mener, hun er den mest smukkeste skabning nogensinde. Jeg vil gerne være den bedste mor og eksempel for hende, og jeg ville bare ønske, at jeg kunne gøre det hele på en anden måde, for så ville jeg ikke ændre på noget.

Fans har igennem årene bemærket en stor ændring i Jenners udseende. Foto: Chris Pizzello/AP & Jordan Strauss/Invision/AP & Evan Agostini/Invision/AP

Annonce:

Benægt, benægt, benægt

Kylie Jenner har ellers flere gange benægtet, at hun skulle have fået sine bryster opereret. Fans har ellers gang på gang hævdet, at det var tilfældet, efter at de har bemærket drastiske ændringer i hendes udseende igennem årene.

- Jeg ville gerne lave en forandring, men nej, folkens, jeg har ikke fået brystimplantater. Alle er så besat af det, har hun tidligere sagt til sine fans.

- Sandheden er, at jeg er blevet ældre, jeg har taget på, og min krop har ændret sig. Min krop er blevet mere fyldt ud, sagde hun i den forbindelse.

Også i forbindelse med fødslen af Stormi forklarede Jenner, at hendes krop havde ændret sig markant, men at det altså ikke havde noget med operationer at gøre.

- Mine bryster er helt klart tre gange så store, og det går mig på. Jeg har strækmærker på mine bryster, sagde hun i den forbindelse.

- Min mave er ikke den samme, min talje er ikke den samme, min numse er større, og mine lår er større, tilføjede hun.