Rygter om forhold svirrer: Dater de virkelig?

The Sun beskriver det som et faktum, mens musikmagasinet NME skriver 'angiveligt'. Bill Murray, 72, og Kelis, 43, er spottet gentagne gange sammen, og fans går nu ud af deres gode skind på nettet

Det er formentlig næppe et forhold, hvis tilblivelse de fleste ville have haft mod til at oddse på.

Ikke desto mindre svirrer rygterne: Er den 72-årige skuespiller Bill Murray - kendt fra bl.a. filmklassikeren 'Ghostbusters' - og 'Milkshake'-sangerinden Kelis på 43, blevet kærester?

Det mener mediet The Sun at vide med sikkerhed baseret på unavngivne kilder, men den slags skal man ofte tage med et gran salt.

Det mere 'seriøse' musikmedie NME har også skrevet historien, men holder den ud i strakt arm og skriver, at de to stjerner 'angiveligt' dater.

Én ting ligger dog helt fast: Murray og Kelis er set offentligt sammen flere gange i de seneste uger.

Fans måbede således, da de spottede Murray på London-festivalen Mighty Hoopla sidste weekend, ligesom han også pludselig befandt sig på jazz- og soulfestivalen Cross The Tracks weekenden før.

Kelis optrådte ved begge arrangementer og blev set backstage med Murray, skriver NME.

Sådan så det ud, da Kelis optrådte på Mighty Hoopla i London 3. juni i år. I vip-området stod Bill Murray og heppede. Foto: Ritzau Scanpix

Selfie med René Dif

The Sun beretter også, at måske-parret boede på samme hotel i det britiske, ligesom de bringer et privatfoto taget af Bill Murray og Kelis backstage.

Som et kuriosum optrådte Aqua også på Mighty Hoopla, og René Dif delte i den forbindelse et Instagram-opslag, hvor han ses med Bill Murray.

Rygterne om en romance eller flirt kommer på bagkant af en stor sorg for begge stjerner. I 2021 døde Murrays ekskone Jennifer Butler, mens Kelis' anden ægtemand, Mike Mona, døde i marts i fjor af mavekræft.

Hvis de to på trods af den store aldersforskel vitterligt dater, er Murray ikke den første Hollywood-stjerne, der finder en yngre kvinde.

83-årige Al Pacino venter barn med sin 29-årige kæreste, Noor Alfallah, og Robert de Niro, 79, afslørede for nylig, at han er blevet far igen sammen med sin 45-årige partner Tiffany Chen.

Hverken Murray eller Kelis har bekræftet, at de er i et forhold.