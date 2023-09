Rygterne svirrede: Nu afviser begge blankt

Johnny Depp og Jenna Ortega afviser begge to rygterne om, at de skulle date

Latterlige.

Det kalder den 20-årige skuespiller Jenna Ortega rygterne om, at hun og den 60-årige skuespiller Jonny Depp angiveligt skulle date.

'Det her er så latterligt, at jeg ikke engang kan grine. Jeg har aldrig mødt eller arbejdet med Johnny Depp i mit liv. Lad være med at sprede løgne, og lad os være i fred', skrev 'Wednesday'-skuespilleren i en nu slettet story på Instagram.

Det var sladdersiden Deux Moi, der fik rygterne til at svirre, efter at sladdersiden skrev, at Depp og Ortega var blevet set sammen. Efterfølgende spekulerede flere i, om de to datede, eller om de arbejdede sammen på den kommende film 'Beetlejuice 2'.

Det er ikke kun Jenna Ortega, der har været ude at afvise en mulig romance mellem de to. Også Johnny Depp har via en talsperson afvist rygterne, skriver News.com.

Jenna Ortega afviser både film- og kæresterygter med Johnny Depp. Foto: Ritzau Scanpix

'Hr. Depp har intet personligt eller professionelt forhold til fr. Ortega overhovedet. Han har aldrig mødt hende eller talt med hende. Han er ikke involveret i et projekt med hende og har heller ingen planer om det. Han er rystet over disse grundløse og ondsindede rygter, som har til formål at skade hans omdømme og karriere'.

Johnny Depp er især kendt for sin rolle som Jack Sparrow' i 'Pirates of the Caribbean', ligesom han også var på alles læber sidste år, da han lå i den meget omtalte retssag mod sin ekskone Amber Heard.

Jenna Ortega har især gjort sig bemærket i Netflix-succesen 'Wednesday' og filmen 'The Fallout'.