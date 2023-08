Rygterne svirrer: Nu svarer popstjerne endelig

Når Selena Gomez på sin nye single 'Single Soon' synger om weekenden, er der altså tale om ugedagene fredag, lørdag og søndag.

Det gør hun klart på Instagram, hvor fans har spekuleret i, om sangen handlede om hendes ekskæreste fra 2017, hvor hun datede kollegaen The Weeknd, der har det borgerlige navn Abel Tesfaye.

Det er særligt linjerne 'I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here', der har fået fans til at spekulere, da der både kan refereres til The Weeknds navn og hans hit 'Save Your Tears'.

Instagram-profilen HollywoodLifes har således lavet et opslag, hvor de spørger deres følgere, om de også tror, at sange, der handler om at slå op med sin kæreste og have en fest med sig selv, skulle være inspireret af Selena Gomez' brud med The Weeknd.

Og det er her, Selena Gomez tager bladet fra munden.

'Det kunne ikke være længere fra sandheden', skriver hun i en kommentar til opslag og maner rygterne i jorden.

Fredeligt brud

Selena Gomez og The Weeknd dannede par i ti måneder i 2017, inden de slog op.

Ifølge sangerinden foregik bruddet mellem de to dog fredeligt og som gode venner.

- Noget, jeg er virkelig stolt over, er, at der er et sandt venskab mellem mig og The Weeknd. Jeg har i sandhed aldrig oplevet sådan noget i mit liv. Vi gjorde det forbi som bedste venner, og det handlede oprigtigt om at opmuntre og tage sig af hinanden, og det var ret bemærkelsesværdigt for mig, fortæller sangerinden om forholdet til sangstjernen, sagde hun dengang i et interview med Billboard.

Selena Gomez dannede i mange år par med Justin Bieber, som hun havde et mere turbulent forhold til. De to dannede også kortvarigt par, efter Gomez og The Weeknd brød med hinanden.

I dag er Bieber gift med Hailey Bieber (tidligere Baldwin, red.), mens Selena Gomez ikke i skrivende stund har en kæreste, som hun har fortalt offentligheden om.

