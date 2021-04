Så for godt ud: Turde ikke vise sig frem

Vogue Williams var bange for at give andre selvværdsproblemer ved at have tabt sin vægt efter graviditeten i rekordfart

Man kan ikke gøre noget rigtigt på sociale medier.

Det mantra har model og tv-personlighed Vogue Williams, hvis mand er bror til Pippa Middeltons mand, efter hun fødte sit andet barn,

Efter fødslen smed Vogue Williams nemlig alle kiloene igen i rekordfart, og det var hun bange for at vise frem på de sociale medier.

Til The Sun fortæller tv-personligheden, at andre ikke skulle have det dårligt over, hvor hurtigt hun blev tynd igen.

- Der er så meget pres på kvinder omkring det, og det ville jeg ikke øge. I stedet for at fokusere på, hvor hurtigt man kan tabe sig, burde man tænke på sit mentale helbred efter en fødsel, fortæller hun.

Modellen plejer ellers ikke at holde sig tilbage fra at dele bikinibilleder, men mente alligevel, at det var den rigtige beslutning at hole tøjet på¨.

Kort efter fødslen var Vogue igen foran fotograferne og uden et gram fedt på kroppen. Foto: Getty Images

Grunden til det hurtige vægttab skyldes da også noget, som man ikke helt kan styre.

- Det handler om min kropstype. Derfor kunne jeg gå tilbage til, hvordan jeg tidligere havde set ud uden at gøre ret meget for det. Så jeg skjulte det de første par måneder. Jeg ville ikke have, at nogen skulle have det dårligt af at se min krop efter fødslen. Det sidste man vil se, er en, der har tabt sig hurtigere end en selv, fortæller hun.

Vogue Williams fortæller, at det er umuligt at vinde på sociale medier. Enten fortæller folk en, at man har tabt sig for hurtigt eller for langsomt, så hun besluttede ikke at dele billeder efter fødslen af sin krop.

Vogue og Spencer har allerede en søn, Theodore, og nu datteren Gigi.