Så galt står det til

Amber Heard skal hoste op med den helt store pengepung.

Efter ikke færre end 24 retsdage er der nu afsagt dom i den omdiskuterede injuriesag mellem det forhenværende ægtepar Johnny Depp og Amber Heard.

Juryen, der bestod af syv personer, vurderede, at skuespillerindens udsagn i The Washington Post mod eksmanden Johnny Depp var falske og æreskrænkende med hensigt til at yde skade.

36-årige Heard berettede om hustruvold i en klumme i den amerikanske hovedstadsavis tilbage i 2018, dog blev Johnny Depps navn ikke nævnt.

Men 'Pirates of the Caribbean'-stjernen mener, at klummen var med til at krænke ham.

Det gav retten Depp medhold i, hvilket altså betyder, at Heard nu skal betale 8,35 millioner dollars - svarende til 58 millioner kroner - i erstatning til den verdenskendte skuespiller.

Den amerikanske skuespillerinde har ifølge Celebrity Net Worth ingen formue. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Pengeproblemer

Både Johnny Depp og Amber Heard lagde ikke skjul på bag rettens store døre, at sagen har haft en negativ indflydelse på deres skuespillerkarriere.

Men det kom også frem under de utallige retsdage, at 'Aquaman'-stjernen ikke har betalt de fulde syv millioner dollars - svarende til knap 49 millioner kroner - til nonprofitorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) efter skilsmissen fra Depp i 2017.

Det skriver det amerikanske medie The Daily Beast

Terence Dougherty, der er chef i ACLU, fortalte i retten, at Amber Heard stoppede med betalingerne, da hun havde økonomiske vanskeligheder, beretter mediet.

Tages der et kig på Celebrity Net Worth - hvor kendtes formuer kan ses - ser det heller ikke lovende ud for Amber Heard.

Inden den store afgørelse havde skuespillerinden en formue på ti millioner dollars - svarende til 69,5 millioner kroner. Men efter erstatningen til Johnny Depp ligger hendes formue nu på minus otte millioner dollars - svarende til minus 55,6 millioner kroner.

Tror ikke på det

Det amerikanske nyhedsmedie har talt med den tidligere føderale anklager Neama Rahmani, som ikke mener, at 'Aquaman'-stjernen kan punge ud for den store erstatning.

- Jeg tror ikke, hun (Amber Heard, red.) kan betale. Hun har beholdt syv millioner dollars (knap 49 millioner kroner, red.), fordi hun skal betale for advokatomkostningerne, lyder ordene fra Neama Rahmani.

- Spørgsmålet er, om Johnny Depp virkelig vil fuldbyrde dommen mod sin ekskone. Vil han virkelig tages hendes løn? Hun kan være nødt til at hæve sin bankkonti for at gøre det.

Mediet har forsøgt at få en kommentar fra Amber Heard i forhold til hendes økonomiske situation, men hun er ikke vendt tilbage på deres henvendelse.

Torsdag skriver New York Times, at den amerikanske skuespillerinde nu vil anke dommen.

Den omdiskuterede retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard har langt om længe nået sin ende. Og det er gået vildt for sig, da det forhenværende kendispar juridisk kæmpede mod hinanden bag rettens døre. Bliv klogere på alle de vilde detaljer i sagen her.

