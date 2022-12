Så ikke sin familie i tre år

Da Austin Butler skulle spille rollen som Elvis i filmen af samme navn, gjorde han meget for at gøre det så godt som muligt. En af tingene var ikke at se sin familie

Nogle skuespillere er villige til at gå til ekstremer, når de skal spille en rolle.

Austin Butler afslører nu også en af de ting, han gjorde, da han skulle spille rollen som Elvis Presley i filmen 'Elvis', der udkom tidligere på året.

- Under 'Elvis' så jeg ikke min familie i omkring tre år, fortæller skuespilleren til mediet Variety.

Den australske skuespiller havde dog en god grund til det manglende familiesamvær.

- Jeg forberedte mig med Baz (Luhrmann, filminstruktøren red.), og så tog jeg til Australien. Jeg havde måneder, hvor jeg ikke talte med nogen. Og når jeg gjorde, var det eneste, jeg nogensinde tænkte på, Elvis. Jeg talte med hans stemme hele tiden, fortæller Austin Butler videre i interviewet.

Austin Butler spiller hovedrollen i filmen 'Elvis'. Foto: Vianney Le Caer //Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er dog, om han gik lidt for langt, får at spille rollen som Elvis så godt som muligt.

I interviewet forklarer skuespilleren nemlig også, at når man laver den slags for skuespil, kan man nemt glemme hvem man egentlig er, og det skete også for ham, da han var færdig med at optage filmen.

Enke var imponeret

Det var dog ikke for ingenting at Austin Butler gav sig hen. Selv Elvis' enke, Priscilla Presley, var imponeret over hans præsentation.

På Facebook skrev ekskonen et opslag, hvor der blev delt rosende ord ud til filmen.

'Det er en sand historie fortalt på en brillant og kreativ facon, som kun Baz (Luhrmann, red.) på sin unikke og kunstneriske måde kunne have leveret', indledte Priscilla Presley i opslaget og fortsatte:

'Austin Butler, der spillede Elvis, er fremragende. WOW! Bravo til ham. Han vidste, at han havde store sko at udfylde'.