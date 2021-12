Så lykkedes det!

Fire forsøg skulle der til, før Kim Kardashian bestod sin juraeksamen.

Realitystjernen har længe gået med drømmen om at gennemføre en jurauddannelse ligesom sin afdøde advokat-far Robert Kardashian.

Men vejen dertil er ikke en dans på roser for 41-årige Kim Kardashian.

Den omtalte juraeksamen er en syv timers lang test, som kræver 70 procent rigtige svar for at bestå, men i første omgang måtte hun nøjes med 474 point af de 560, som det kræver for at klare testen.

Men fjerde gang var altså lykkens gang, og efter to år har Kim Kardashian nu bestået sit første år af jurastudiet.

Det skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil.

'Jeg ved, at min far ville være så stolt af mig, og han ville være i chok over, at det her er min vej nu, men han ville havet været min bedste studiekammerat', skriver hun blandt andet i opslaget.

'Jeg har fået af vide, at han kendt for at gøre grin med dem, som ikke bestod deres eksamen i første hug, som han gjorde, men han ville have været min største cheerleader'.

Robert Kardashian døde af kræft tilbage i 2003. Han er mest kendt for at være en af forsvarsadvokaterne i sagen mod O.J. Simpson.

Kim Kardashian har studeret jura siden 2018, efter hun hjalp Alice Marie Johnson med at blive løsladt fra fængslet