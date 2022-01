Så skete det: Simon Cowell skal giftes

I 62 år har Simon Cowell holdt fast i, at han ikke var typen, der skulle giftes.

Men man har som bekendt et standpunkt, til man tager et nyt, og nu har 'X Factor'-grundlæggeren været på knæ.

Flere medier skriver - og har fået bekræftet fra Cowells folk - at den 62-årige mediemogul har friet til sin kæreste gennem 13 år, Lauren Silverman.

44-årige Silverman skulle angiveligt været blevet fuldstændigt overrasket over frieriet, der fandt sted juleaften under parrets ferie på Barbados. Her fejrede de højtiden sammen med deres syvårige søn, Eric, og Adam, som Lauren Silverman har fra et tidligere forhold.

Simon Cowell mødte Lauren Silverman første gang i 2004 på netop Barbados, hvor hun var på ferie med sin daværende mand, milliardæren og ejendomsudvikleren Andrew Silverman.

Deres affære blev offentlig kendt – og ændrede Cowells liv – i slutningen af ​​juli 2013, da parret ikke længere kunne skjule hendes graviditet.

I november samme år blev hun endelig skilt fra Andrew Silverman, og siden har Lauren og Simon været udadskillige.

Simon Cowell har friet til sin kæreste gennem mange år - og hun sagde ja. Foto: Getty Images

I 2014 kom deres søn til verden og er blevet opkaldt efter Cowells far. Året efter erkendte den nybagte far i magasinet Mail on Sunday Event, at forløbet havde været alt andet end kønt.

- Jeg er ikke stolt af omstændighederne, sagde han.

Hvornår brylluppet skal stå, er der endnu ingen meldinger om.