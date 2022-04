Så skete det: Skal giftes

Det pop-rockede kærestepar Avril Lavigne og Mod Sun - hvis rigtige navn er Derek Ryan Smith - kaster sig nu hovedkulds ud i det ægteskabelige liv sammen. Mod faldt nemlig på knæ foran den lyshårede rockstjerne i Paris, og svaret var et syngende 'ja'.

Det bringer de begge torsdag på Instagram i hver deres opslag, hvor de deler billeder og kærlighedsballader fra begivenheden.

'Den dag, jeg mødte dig, vidste jeg, du var den eneste ene. For evigt sammen til vores dage er talte. I en drøm friede jeg i Paris,' skriver Smith i opslaget og fortsætter:

'Jeg faldt på ét knæ, mens jeg kiggede dig i øjnene. Ingen ord kan beskrive din skønhed. Jeg tog din hånd og trak vejret dybt. Jeg spurgte dig: 'Vil du gifte dig med mig?' Og hun svarede 'ja'.'

Parret blev forlovet den 27. marts.

Gigantisk hjerteformet ring

Der er ingen tvivl om, at forlovelsesringen i al sin pragt og med den enorme hjerteformede diamant passer perfekt til den poppede rock-babe.

Men i et interview med mediet People fortæller Avril Lavigne, at der også er en dybere, mere romantisk baggrund for den atypiske ring.

- Han vidste fra begyndelsen, at jeg ville have en hjerteformet diamandring, for første gang vi mødte hinanden, havde vi begge matchende diamantringe på. Dem har vi haft på hver dag siden, derfor passer formen perfekt som forlovelsesring, siger hun.

Parret mødte hinanden i forbindelse med deres samarbejde om sangen 'Flames' tilbage i januar 2021, hvor de meget hurtigt faldt for hinanden. Selvom Avril Lavigne var overrasket, da Mod Sun faldt på knæ - var hun ikke et sekund i tvivl om svaret.

'Ja! Jeg elsker dig for evigt' skriver hun på fransk i sit opslag på Instagram.