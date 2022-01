Sådan døde verdensstjernen

Den verdensberømte amerikanske skuespiller Sidney Poitier døde i en alder af 94 år tidligere på måneden.

Først nu står det dog klart, hvad der blev den højtelskede stjernes endeligt.

Ifølge TMZ, der har fået indsigt i Poitiers dødscertifikat, var det en blanding af hjertestop, Alzheimers og prostatakræft, der var skyld i hans død.

Af dokumentet fremgår det desuden ifølge TMZ, at Sidney Poitier døde i sit hjem i Beverly Hills. De efterladte har da også tidligere berettet, at han var omgivet af sin nærmeste familie, da han døde.

'Der er ingen ord, der kan beskrive den dybe følelse af tab og tristhed, som vi føler lige nu. Vi er så taknemmelige for, at han (Poitier, red.) fik muligheden for at bruge sin sidste dag omgivet af familie og venner', har familien tidligere udtalt.

Siden Sidney Poitiers død har fans æret hans minde ved at lægge blomster på den stjerne på Walk of Fame i Hollywood, der bærer hans navn. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

Poitier, der både var skuespiller, instruktør, forfatter og diplomat for Bahamas, huskes nok særligt for, at han var den første afroamerikaner, der vandt en Oscar for bedste mandlige hovedrolle for filmen 'Lilies of the Field' i 1963.

Sidney Poitier var gift med Juanita Hardy fra 1950 til 1965. Sammen med hende fik han fire døtre.

Senere fik han to børn med sin mangeårige affære Joanna Shimkus, og han efterlod sig derfor en børneflok på seks foruden børnebørn og oldebørn.