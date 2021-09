I nat blev Britney Spears fri efter i årevis at have været underlagt sin far som værge, og det fejrer popstjernen på særlig vis

I 13 år har Britney Spears' far, Jamie Spears, kunnet bestemme, hvordan datteren skulle bruge sine penge, og hvem der måtte komme i hendes hus.

Men natten til torsdag besluttede domstolen i Los Angeles endegyldigt, at hans tid som værge for popstjernen skulle være forbi.

Og 39-årige Britney Spears spilder bestemt ikke tiden.

At dømme efter hendes seneste opslag på Instagram, som er offentliggjort i nat, har hun nemlig valgt at fejre sejren med for første gang at sætte sig bag styrepinden i et propelfly.

'I syvende himmel lige nu. Første gang jeg flyver et fly og første gang i et propelfly. Hold fast, jeg var bange!', skriver hun blandt andet til opslaget.

Herefter bemærker hun med et PS, at hun nu 'bringer skibet hjem', hvilket kan være en reference til, at kampen om at blive fri for sin fars formynderskab endelig er ovre.

Artiklen fortsætter under videoen

Sådan fejrer hun sejren Få baggrunden for sagen her.

Lang kamp

Siden Britney Spears for første gang tidligere på sommeren tog bladet fra munden og gav sit vidnesbyrd om værgemålet, har der ikke været stille om stjernen.

I september bad Jamie Spears så domstolen om at afslutte værgemålet.

12. november skal en dommer ved et retsmøde beslutte, om værgemålet skal ophøre helt, og indtil da er det revisoren John Sabel, der har den formelle rolle.

Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat. Siden har faren kun styret det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma.

Ekstra Bladet har skrevet om Britney Spears' forvandling fra popprinsesse til umyndiggørelse, som du kan læse her.