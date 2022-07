Sådan har du aldrig set ham før

Skuespilleren Bruce Willis bliver ved med at overraske.

For nylig viste han sig frem på Fox Plaza i Californien, hvor hans ikoniske filmhit 'Die Hard' blev filmet. Her gik bygningen under navnet Nakatomi Plaza.

Det skete, efter han i marts måned annoncerede, at han har valgt at stoppe karrieren, efter han er blevet diagnosticeret med afasi, som påvirker hans kognitive færdigheder.

Men lidelsen eller karrierestoppet har ikke stoppet Bruce Willis i at underholde masserne. For efter sit besøg i Fox Plaza gør han det nu igen.

Det sker i en komisk video, som fruen ,Emma Heming Willis, har lagt på Instagram. Her ses den 67-årige verdensstjerne i et ømt øjeblik, hvor han forsøger at følge med, imens datteren Mabel, 10, giver den gas i en TikTok-dans.

Men selvom det er sødt, så kan det vist også konstateres, at Bruce Willis ikke har en fremtid som danser foran sig:

Nyder at se med

Videoen med den smilende stjerne vækker naturligvis glæde hos skuespillerens fans, der lovpriser Emma Heming Willis for at dele videoen.

’Tak, fordi du deler videoer af Bruce. Jeg er sikker på, at hans fans verden over nyder at se ham smile og have det godt. Smuk familie,' skriver en bruger i kommentarfeltet, mens andre følger trop:

’Elsker at se Mr. Willis smile og være glad,' skriver en anden.

’Kærlighed, kærlighed, kærlighed. Bruce, du ser fantastisk ud,' skriver en tredje.