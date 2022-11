Sådan har du aldrig set ham

Robert Downey Jr. var slet ikke til at kende, da han troppede op på den røde løber i weekenden med sin kone

Han plejer at have mellemlangt hår og lidt skæg. Men det var så absolut ikke tilfældet i weekenden.

Den 57-årige amerikanske skuespiller Robert Downey Jr. dukkede nemlig op på den røde løber til Governors Awards i Los Angeles sammen med sin kone - filmproduceren Susan Downey - i et look, som man aldrig har set ham i.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Robert Downey Jr. og Susan Downey på den røde løber i weekenden. Foto: Tommaso Boddi/Ritzau Scanpix

For Robert Downey Jr. troppede op med en skaldet isse og næsten helt glatbarberet. Og det ligger der en ganske særlig grund til.

Håret er nemlig røget i forbindelse med hans kommende rolle i HBO-serien 'The Sympathizer', hvilket han også delte en video af på Instagram for nogle uger siden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Robert Downey Jr. fik sine børn, Exton på ti år og Avri på otte år, til at klippe håret af ham forud for optagelserne i 'The Sympathizer'.

Annonce:

Mistede nær ven

Godt nok kører skuespillerkarrieren på skinner for Robert Downey Jr., men 'Iron Man' og 'Avengers'-stjernen har været igennem en hård tid.

For sidste år mistede han nemlig en af sine bedste venner i en tragisk bilulykke - sin assistent gennem flere år, Jimmy Rich. Det oplyste Robert Downey Jr. på Instagram.

'Det her er ikke en nyhed. Det her er en tragedie. Jimmy Rich var min bror, min højre hånd og en onkel til mine børn,' skrev han i opslaget på daværende tidspunkt og fortsatte:

'Jimmy Rich har altid været der for mig gennem min karriere, mit liv og mit comeback.'

Robert Downey Jr. og Jimmy Rich havde arbejdet sammen og kendt hinanden siden 2003.

Filmkatastrofer: De døde under optagelserne