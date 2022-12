Sådan ser de ud i virkeligheden

Hvor de kendte megastjerner tidligere gjorde alt for at holde facaden, gør de nu et stort nummer ud af at vise, hvordan de ser ud i uredigeret og usminket tilstand

Kun i Ekstra Bladet

For ti år siden, var det utænkeligt at få stjerner som Jennifer Aniston at se, uden hun først havde været i kløerne på stylister og makeup-artister. Nu kan man få et eksklusivt indblik i deres uredigerede liv. Se de opsigtsvækkende billeder her...