Sådan vil han skrive rumfartshistorie

Hvis alt går efter planen, vil rigmanden Richard Branson søndag morgen amerikansk tid skrive sig ind i rumfartshistorien, når han i sin egen rumkapsel vil blive skudt omtrent 80 kilometer ud til kanten af jordens atmosfære.

Rejsen skal markere startskuddet på en ny æra inden for turisme, hvor Branson med sin virksomhed Virgin Galactic fremover vil tilbyde rejser til rummet for private.

Også Amazon-milliardæren Jeff Bezos og Tesla-bossen Elon Musk forsøger at sætte sig på markedet for rumfartsturisme, men alt tyder på, at Branson kommer til at overhale dem indenom.

Branson og holdet bestående af to piloter og tre 'missions'-specialister vil lade sig skyde op i over 80 kilometers højde om bord i rumkapslen SpaceshipTwo Unity. Foto: Ritzau Scanpix

Hvis altså vejret arter sig. Ifølge flere internationale medier blandt andre The Guardian vil den britiske milliardærs rumrejse nemlig afhænge helt af vejrforholdene i New Mexico søndag morgen.

I tilfælde af regnvejr må den 70-årige forretningsmands planer nemlig udskydes.

Kommer han af sted, bliver hans opgave at evaluere oplevelsen som 'privat astronaut' med fokus på komforten og udsigten fra fartøjet, så alt er på plads, når han inden længe vil give private mulighed for at købe sig en tur.

Afrejsetidspunktet bliver efter planen klokken 7 om morgenen lokal tid svarende til klokken 15 i Danmark. Ekstra Bladet følger sagen.

Richard Branson er kendt for sine vilde mediestunts, og her kan du blive klogere på hans vanvittige formue, hans vilde rekorder og skoletiden, der ikke gik helt som planlagt.