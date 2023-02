Såret af hadbeskeder: - Folk forstår mig ikke

Alexia Grace har på egen krop oplevet, hvor modbydeligt livet som internetpersonlighed kan være.

- Det er sårende, når folk kører på mit udseende. Kommentarer som 'tag en sæk over hovedet' er en anelse forfærdelige, men du vænner dig til det, fortæller hun i et interview med Kamera One.

Den 22-årige brite har over 700.000 følgere på TikTok og tjener angiveligt over 300.000 kroner om måneden på abonnementsbaserede Onlyfans.

Og det er primært på TikTok, at hun må leve med de ubehagelige kommentarer. Årsagen er - ifølge Alexia Grace selv - at de andre brugere ikke kan gennemskue, at hun spiller skuespil.

- Det er ikke mig. Jeg optræder med en karakter, som jeg trækker over mig. Folk tror, at det er mig, men det er det ikke. Det er derfor, det ikke generer mig så meget, siger hun.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

- Mine haters er årsagen til, at jeg laver 40.000 pund om måneden. Hvis de ikke efterlod de kommentarer, ville jeg ikke gå så viralt eller være lige så succesfuld, siger Alexia Grace, der egentlig var ved at uddanne sig til advokat, da hun besluttede sig for at oprette en konto på OnlyFans for at få råd til udbetalingen på et hus.

Så snart hun forlod universitet, gik hun all in på internet-karrieren.

Nu ejer hun en luksuriøs Mercedes, har besøgt både Mexico, Grækenland, Dubai og Spanien og har været igennem en brystoperation til 60.000 kroner.

- Jeg har altid gerne ville rejse, og jeg kan tage derhen, hvor jeg, når jeg vil, fordi jeg ikke er bundet til et ni til fem-job, siger Alexia Grace, der har været på OnlyFans i tre år.

