Sælger for 6,3 milliarder

Scooter Braun har solgt sit medieselskab Ithaca Holding til sydkoreanske HYBE for 1 milliard dollars, svarende til lidt mere end 6,3 milliarder kroner.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Deadline, Rolling Stone og nyhedsbureauet Reuters.

Selskabet Ithaca Holding ejer rettighederne til flere store kunstnere, heriblandt Justin Bieber og Ariana Grande, og de rettigheder ryger dermed med i handlen. Derudover ejer Ithaca Holding blandt andet pladeselskaber.

HYBE er et sydkoreansk selskab, som tidligere hed Big Hit Entertainment, og de har rettighederne til nogle af de største K-pop-grupper, heriblandt boybandet BTS, som har fået gigantisk succes verden over.

Scooter Braun forlader dog ikke skuden i handlen. Han indtager nemlig i stedet en plads i bestyrelsen hos HYBE, mens flere andre beholder deres positioner i virksomhederne, heriblandt Scott Borchetta, som fortsætter i rollen som CEO i pladeselskabet Big Machine Label Group, der hører under Ithaca Holding.

Taylor Swift-fejde

Scooter Braun er kendt for at være manager for blandt andre Justin Bieber, men i de senere år har han været i medierne af en helt anden årsag.

Han havde nemlig en lang fejde med Taylor Swift, efter han opkøbte pladeselskabet, der havde rettighederne til hendes musik. Han solgte rettighederne videre i oktober 2020 for mere end 300 millioner dollars til et andet pladeselskab, selvom Swift angiveligt havde forsøgt at købe rettighederne selv.

Det lykkedes dog ikke popstjernen at få rettighederne til sin egen musik, og i stedet besluttede hun at genindspille sin musik.

Popstjerne gør det igen