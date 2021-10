Sælger kæmpe palæ for svimlende beløb

Stjerneparret Beyoncé og Jay-Z har sat deres nyrenoverede palæ i New Orleans til salg for et enormt millionbeløb

4,45 millioner dollars eller lidt over 28,5 millioner danske kroner skal du betale, hvis du vil have fingrene i Beyoncé (Beyoncé Giselle Knowles-Carter) og Jay-Z's (Shawn Corey Carter) palæ.

Det skriver TMZ.

I skrivende stund er der ikke nogen forklaring på, at parret sælger deres minislot.

Det store palæ, der i øvrigt er 1234 kvadratmeter, byder på otte toiletter samt syv soveværelser og har tidligere været en presbyteriansk kirke, men er blevet lavet om til bolig.

Bygningen, der har tre etager er opdelt, så der er ét stort residens og tre mindre lejligheder, som er omkring 93 kvadratmeter hver.

Beyoncé og Jay-Z har været et par siden 2008. Foto: Ritzau Scanpix

Voldsom brand

For godt tre måneder siden opstod der en voldsom brand i det dyre palæ.

Det tog hele 22 brandmænd to timer at slukke branden, der blev anset af politiet for at være påsat.

Bygningen er blevet renoveret på ny, men nu sælger de to amerikanske mega-stjerner altså deres kæmpe million-palæ.

De to artister har begge sange med over 750 millioner afspilninger på Spotify.

